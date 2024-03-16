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BBC

التحالف الوطني: دعم 19 مليون مستفيد بـ2 مليار جنيه

03:19 م السبت 16 مارس 2024

الدكتور طلعت عبد القوي

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كتب- مصراوي:

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن التحالف يضم 34 مؤسسة معنية بالخدمات والمساعدات والتنمية، مؤكدًا أنه تم الاستعداد على قدمٍ وساق لاستقبال شهر رمضان.

وأضاف "عبد القوي"، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن التحالف الوطني يستهدف الأسر الأكثر احتياجًا، وهدفنا رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، ومساعدة الدولة المصرية في الاحتواء والتصدي للأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يمرّ بها العالم.

وأكد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، أن هناك استعدادًا كاملًا من قبل المؤسسات والجمعيات وأمانات التحالف بالمحافظات، حيث تم دعم عدد كبير من المستفيدين وصل لأكثر من 19 مليون مواطن مصري بتكلفة بلغت أكثر من 2 مليار جنيه.

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إلى أن التحالف مستمر في دعم الأسر الأكثر احتياجًا حتى نهاية شهر رمضان، كجزء من عمل المجتمع الأهلي في دعم الأسر المصرية.

الدكتور طلعت عبد القوي التحالف الوطني للعمل الأهلي دعم 19 مليون مستفيد رفع المعاناة عن كاهل المواطنين

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