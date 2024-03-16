التموين: بدء توريد محصول البنجر إلى مصنع أبو قرقاص لإنتاج السكر - فيديو

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في شركة السكر والصناعات التكاملية، بدء توريد محصول البنجر من المزارعين لصالح مصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا.

وتستهدف التموين استلام ما يقرب من مليون طن بنجر لإنتاج نحو 140 ألف طن سكر خلال الموسم الحالي والذي يمتد إلى شهر أغسطس المقبل.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إجمالي المساحة المنزرعة بالبنحر بلغت 600 ألف فدان خلال الموسم الجاري في المحافظات.

وأكد الوزير، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يصل إلى 6 أشهر، وسيزيد مع استمرار توريد محصولي قصب وبنجر السكر من المزارعين لصالح المصانع التابعة لشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وقال المصيلحي، إن إجمالي الكميات المستهدف توريدها 1.7 مليون طن بنجر من إجمالي المساحة المنزرعة والبالغة 600 ألف فدان خلال موسم بنجر السكر 2024، مع زيادة سعر توريد طن بنجر السكر بعد إضافة الحافز الإضافي عن كل طن مورد من مزارعي البنجر خلال الموسم الجاري، بهدف تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد.

وأوضح "المصيلحي" أنه تم صرف 1900 جنيه عن كل طن بنجر يتم توريده خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس 2024، عبارة عن 1500 جنيه كسعر أساسي و400 جنيه حافز إضافي عن الطن الواحد، بينما سيتم صرف 1750 جنيهًا للطن عن التوريد من 16 إلى 31 مارس 2024 يتضمن 1400 جنيه سعر أساسي و350 جنيهًا حافز إضافي عن الطن الواحد.

وتابع الوزير: سيتم صرف 1600 جنيه عن كل طن يتم توريده خلال الفترة من 1 إلى 15 أبريل 2024، ويتضمن 1300 جنيه سعر أساسي و300 جنيه حافز إضافي للطن، بينما سيتم صرف 1450 جنيهًا للطن المورد خلال الفترة من 16 إلى 30 أبريل 2024، ويتضمن 1200 جنيه سعر أساسي و250 جنيهًا حافز إضافي للطن.

وأضاف الوزير أنه سيتم صرف 1350 جنيهًا للطن الواحد المورد خلال الفترة من 1 مايو 2024 وحتى نهاية الموسم ويتضمن 1100 جنيه كسعر أساسي و250 جنيهًا في صورة حافز إضافي للطن.

وأكد اللواء عصام الدين البديوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية، انتهاء أزمة السكر خلال أسبوعين بعد زيادة معدل إنتاج السكر من البنجر والمصانع المختلفة.

وأوضح "البديوي"، خلال جولة بمصنع أبو قرقاص لإنتاج السكر بالمنيا، أن قطاع مصانع أبو قرقاص بالمنيا يستهدف إنتاج 70 ألف طن سكر للدولة سنويًا، بخلاف 35 ألف طن سكر للغير، و30 ألف طن علف بنجر للتصدير، إضافة إلى 30 مليون لتر كحول سنويًا.

وأكد إضافة 5 مراحل جديدة بالمصنع لاستخلاص السكر من البنجر تتضمن جهاز كبس العلف بتكلفة 20 مليون جنيه، بما يتوافق مع احتياجات الأسواق التصديرية والحصول على سعر جيد.

ونوه الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، بإنشاء مخزن بتهوية عالية بتكلفة 3 ملايين جنيه، مع تصنيع جهاز فصل الأتربة بتكلفة 10 ملايين جنيه وفي حالة استيراد هذا الجهاز كان سيتم دفع 25 مليون جنيه وأخيرا تطوير المرحلة الأخيرة من التصنيع و"المنسوب صفر" بتكلفة 3 ملايين جنيه.

ولفت إلى أن عدد العمال بالمصنع يبلغ 1115 عاملا، مشيرًا إلى أن موسم بنجر السكر كان يستمر شهرين فقط خلال المواسم السابقة، إلا أنه أصبح يستمر لنحو 5 أشهر خلال الموسم الجاري، مع استمرار عمليات توريد المحصول من المزارعين.

من جانبه قال الكيميائي صلاح عمر، العضو المنتدب الفني لشركة السكر والصناعات التكاملية، إن مصنع أبو قرقاص يستقبل 4 آلاف طن بنجر يوميًا.

وأوضح "عمر"، أنه مستهدف زيادة هذه الكميات لتصل إلى 7 آلاف طن في ذروة الموسم، مشيرا إلى أنه تم استلام نحو 930 ألف طن بنجر في موسم 2024.

بينما قال المهندس علاء السوهاجي، رئيس قطاعات مصانع أبو قرقاص التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية في المنيا، إنهم يستهدفون توريد نحو مليون طن بنجر لإنتاج نحو 140 ألف طن سكر.

وأوضح أن إجمالي المساحة التعاقدية المنزرعة هذا العام بلغت 22 ألفًا و400 فدان لمزارعي المنيا وبني سويف وأسيوط، كما أن متوسط إنتاجية الفدان 26 طنًا.

ولفت إلى أن الشركة غيرت منذ فترة مقدمة المصنع لاستخلاص السكر من البنجر بدلًا من قصب السكر فقط وذلك منذ عام 1998.

ونوه "السوهاجي" بقيام المصنع بالتشغيل لحساب الغير لإنتاج السكر من البنجر، لافتًا إلى أن شركة القناة وردت 178 ألف طن بنجر، بالإضافة إلى توريد 100 ألف طن بنجر من مشروع مستقبل مصر.

وأشار إلى أن سعر توريد طن البنجر يبدأ من 1900 جنيه بخلاف علاوات التوريد وتصل إلى 2500 جنيه حسب درجة الحلاوة.

وأوضح رئيس قطاعات مصانع سكر أبو قرقاص، أن المصنع متعدد الأنشطة، مثل نشاط استخلاص السكر من البنجر، ونشاط استخلاص السكر من القصب، ونشاط تكرير السكر الخام، مشيرا إلى أن عمليات إنتاج السكر من القصب والبنجر متقاربة فيما عدا البدايات والمعالجة والنهايات.