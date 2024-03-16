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وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مستشفى طوخ المركزي الجديد ويوجه بسرعة الانتهاء من شبكة الغازات

01:30 م السبت 16 مارس 2024

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة

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كتب- أحمد جمعة:

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية ، مستشفى طوخ المركزي الجديد، اليوم السبت، وذلك في إطار جولته الميدانية، لتفقد عدد من المشروعات القومية في القطاع الصحي ومتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع.


وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى شرح تفصيلي حول الوصف الوظيفي للمستشفى الذي يقع على مساحة 11 ألفا و200 متر مربع، ويقع المبنى الرئيسي على مساحة 3950 متر مربع، بطاقة استيعابية 98 سريرا، حيث يشمل المبنى قسم العناية المركزة بسعة 23 سريرا، بواقع 17 سرير عناية مركزة وعزل، و4 أسرة عناية أطفال وعزل، وعدد 59 سرير داخلي، و16 حضانة للأطفال المبتسرين.

وأضاف «عبدالغفار» أن المبنى الرئيسي يضم 13 عيادة خارجية وعيادتين لطب الفم والأسنان، وكذلك قسم الطوارئ، وصيدلية، وقسم للعلاج الطبيعي، وقسم الأشعة (سينية، ورنين مغناطيسي، وموجات فوق صوتية، ومقطعية)، كما يضم المستشفى 4 غرف عمليات ووحدة للغسيل الكلوي، بطاقة 20 سريرا، وقسما للمعامل، وقسطرة القلب، وغرف للولادة الطبيعة والقيصرية، فضلا عن 5 أسرة للرعاية المتوسطة، ومدرسة للتمريض، وسكن للأطباء.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير انتقد ضعف معدلات التنفيذ الخاصة بالأعمال الإنشائية، مقارنة بالجداول الزمنية المحددة، مشددا على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال وخاصة شبكة الغازات، ومراجعة أعمال عزل الحرارة والرطوبة وكافة المرافق، ولاسيما الكهرباء وشبكة الحريق، كما وجه بزيادة أعداد العمالة حتى يتسنى تسريع وتيرة معدلات الإنجاز بالمستشفى.

رافق الوزير في جولته الدكتور أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية.

الدكتور خالد عبدالغفار اللواء عبدالحميد الهجان مستشفى طوخ المركزي الجديد

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