"تواصل مع جنش".. حقيقة تدخل محمد صلاح لنقل أحمد رفعت للعلاج بالخارج

كتب- محمد سامي:

قال مصدر وثيق الصلة بنادي فويتشر، إن النادي لم يتلق أي اتصال مباشر أو غير مباشر من محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بشأن نقل لاعب نادي فيوتشر أحمد رفعت بطائرة خاصة للعلاج خارج مصر.

وقبل أيام، سقط لاعب مودرن فيوتشر، على الأرض، في الدقيقة 88، من مباراة الاتحاد السكندري، وتم نقله إلى أقرب مستشفى، بواسطة الإسعاف أثناء المباراة.

وأضاف في تصريح خاص لمصراوي، أن محمد صلاح تواصل أكثر من مرة بمحمود جنش، حارس مرمى فيوتشر، للاطمئنان على حالة اللاعب وعرض المساعدة لكن لم يتم التطرق إلى نقل اللاعب بطائرة خاصة.

وأشار مصدر آخر وثيق الصلة بالطقم الطبي أن الحديث عن نقل اللاعب مستحيل من الناحية الطبية، ولا يجوز نقله إلى الفرفة المجاورة له فكيف يكون نقله إلى مستشفى آخر، وأن اللاعب ما زال على التنفس الصناعي وأن استجابة الكلى ما زالت ضعيفة على مدار الساعات الماضية، وقال إنهم مستمرون في وضعه على جهاز الكلى من أجل حدوث استجابة، وأن اللاعب مستمر في المستشفى حتى تصل نسبة الوعي لديه إلى أكثر من 75%.

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