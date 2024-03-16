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BBC

سؤال برلماني بشأن الاستفادة من أموال صناديق تحسين الخدمة بمديريات الصحة

01:13 م السبت 16 مارس 2024

النائب هشام حسين

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كتب- نشأت علي:

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الصحة، بشأن أوجه الاستفادة من أموال صناديق تحسين الخدمة بمديريات الصحة بالمحافظات.

وقال النائب هشام حسين: جاءت فكرة إنشاء صناديق تحسين الخدمة بمديريات الصحة، بموجب القرار رقم 239 لوزيري الصحة والتنمية المحلية، والذي ينظم رسوم تقديم الخدمة للجمهور، بهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين داخل المستشفيات.

وأضاف: تمثل صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات والوحدات الصحية بمختلف مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، ظهيرا مهما لاستمرارية تقديم الخدمات العلاجية للجمهور، حال تأخر الموازنة أو نفاذها أو الحاجة إلى موارد جديد، لتوفير خدمات بعينها للمنتفعين.

وتابع عضو مجلس النواب: هناك بعض مديري المستشفيات، يلجأون إلى تلك الصناديق، لحل أزماتهم المالية من توفير حوافز للعاملين، في الوقت الذي تحتاج المستشفيات إلى موارد مالية لصيانة الأجهزة الوحدات الطبية، فضلا عن النقص في المستلزمات والأجهزة.

كما وجه سؤالًا للحكومة، عن أوجه الاستفادة من تلك الصناديق لا سيما في تلك الفترة التي نحتاج فيها إلى زيادة الاهتمام بالمستشفيات، وتوفير مصادر دخل لها في ظل التحديات الاقتصادية.

النائب هشام حسين مديريات الصحة لجنة الاقتراحات والشكاوى مجلس النواب أموال صناديق تحسين الخدمة

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