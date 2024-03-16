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BBC

تُضر بمصالح المواطنين.. مقترح برلماني بتعديل مواعيد عمل البنوك في رمضان

01:07 م السبت 16 مارس 2024

النائبة راوية مختار

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كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتعديل مواعيد عمل البنوك نظرًا لتقليص ساعات العمل ظهرًا ما يضر بمصلحة المواطنين.

وكشفت عضو مجلس النواب، تقدم كثير من المواطنين بشكاوى بسبب تعطل مصالحهم بالبنوك والمصارف في الأيام الأولى من شهر رمضان، بسبب إنهاء موظفي البنوك عملهم الساعة الواحدة والنصف ظهرًا وهو توقيت لا يلائم توفير الخدمة للعملاء، حيث يكون قبل انتهاء عمل المواطنين بالقطاع الحكومي بساعة وساعتين بالقطاع الخاص.

وأوضحت راوية مختار: لم يكن متاحًا للغالبية الخروج من عملهم ليلحقوا بالبنوك قبل انتهاء العمل بها في وقت مبكر جدا وغير معتاد في شهر رمضان، ما يسبب تعطل مصالحهم وعدم إتمامها.

وتابعت: الفترة الأخيرة تحتاج إلى وجود مصارف وبنوك عاملة أطول فترة ممكنة بسبب تحويلات المصريين بالخارج، كما يحتاج المواطنين إلى خدمات البنوك والصرافة طوال اليوم، وبالتالي على أي أساس تغلق البنوك أبوابها الساعة 1:30 بعد الظهر.

وأضافت: نقترح النظر في الأمر وتعديل ساعات عمل البنوك من 9 صباحا إلى 3 مساءً بما لا يعطل مصالح الأشخاص والهيئات التي في حاجة إلى التعاملات البنكية، ومنعا لزحام الموظفين عليها، خاصةً أن عملهم مرتبط بخدمة يحتاجها المواطن على مدار اليوم.

النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب عمل البنوك في رمضان تعديل مواعيد عمل البنوك مجلس النواب

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