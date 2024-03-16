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"السياحة" تُشكل لجنة للفصل في الاعتراضات على جداول تنقية الانتخابات

06:30 ص السبت 16 مارس 2024

أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية

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كتب- محمد أبو بكر:

قرر الاتحاد العام للغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف، تشكيل لجنة للفصل في الاعتراضات على جدول القيد العام بغرفة المنشآت الفندقية.

وتختص اللجنة المشكلة، وفق مستند، حصل مصراوي على نسخة منه، بالفصل في الاعتراضات المقدمة من المنشآت أعضاء الغرفة التي لم تدرج بجدول القيد العام للمنشآت التي لها حق المشاركة في أعمال الجمعية العمومية وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومندوبيها لدى الاتحاد.

كما تختص، بالفصل في الاعتراض خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديمه بقرار مسبب، وتقوم اللجنة بإخطار مقدم الاعتراض بقرارها بكتاب مصحوب بعلم الوصول خلال أربعة أيام من تاريخ صدور قرار الفصل في الاعتراض.

وتبدأ اللجنة أعمالها، من الخميس الموافق 21 مارس 2024، على أن تتلقى الاعتراضات لمدة خمسة أيام، وينتهي عملها يوم الاثنين الموافق 25 مارس 2024.

وضمت اللجنة في عضويتها الآتي:

- هالة الخطيب: المدير التنفيذي للاتحاد "رئيسًا".

- سيد أبو النيل: مدير الإدارة المالية بالاتحاد "عضوًا".

- محمد بطيخ: مدير الإدارة القانونية بالاتحاد "عضوًا".

- تيسير على فهمي: المدير التنفيذي للغرفة "عضوًا".

الغرف السياحية تُشكل لجنة للفصلفي الاعتراضات على جدول القيد العام (2)

وكان، أيمن عبد اللطيف، عضو غرفة شركات السياحة، أكد لمصراوي، أن الانتخابات لاختيار مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف الخمس التابعة له، بما في ذلك شركات السياحة والمنشآت والمطاعم السياحية والمنشآت الفندقية والعاديات والسلع السياحية والغوص والأنشطة البحرية، ستبدأ قبل بداية شهر أغسطس المقبل بشكل مؤكد.

الغرف السياحية تُشكل لجنة للفصلفي الاعتراضات على جدول القيد العام (1)

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أحمد الوصيف الاتحاد العام للغرف السياحية المنشآت الفندقية

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