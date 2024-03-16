2000 جنيه لأردب القمح و الإفراجات الجمركية.. ماذا حدث بوزارة الزراعة في أسبوع؟

كتب- محمد فتحي:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "انفوجرافيك الأسبوعي" في نسخته رقم 186 حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 8 إلى 12 مارس 2024 بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

وألقى الإنفوجرافيك الضوء على الجولة التي قام بها خلال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لميناء الإسكندرية، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه من وزراء الزراعة والنقل والتموين، مجموعة من الحاويات المتواجدة بالميناء، والجاري الإفراج عنها حاليا، التي تضم العديد من السلع والبضائع.

كما وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه هذا الأسبوع، على تحديد سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف.

فيما تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، معرض السلع الغذائية خير مزارعنا لأهالينا، الذي أقامته وزارة الزراعة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في نسخته الخامسة تحت شعار في حب مصر نلتقي بموقع الزراعات المحمية بالدقي.

وعقد الوزير اجتماعا لبحث سبل زيادة صادرات مصر من البطاطس بحضور عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وبعض قيادات الوزارة وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة.

وعقد وزير الزراعة اجتماعا مع اللواء أمجد المغربي العضو المنتدب لمجلس إدارة شركة المعرفة التطبيقية المصرية للبحوث والخدمات؛ لبحث تعزيز تطبيقات برامج الابتكار والتكنولوجيا في مجال الزراعة،

وترأس الوزير اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إذ أكد على تطوير الأداء وسرعة إنهاء إجراءات مشروعات النفع العام، موجها بتكليف بعض القيادات للوظائف القيادية، في مديريات الزراعة بالمحافظات.

وأعلن الوزير فتح أسواق السلفادور أمام اليوسفي المصري في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لفتح الأسواق الدولية الجديدة، أمام المنتجات الزراعية المصرية.

كما أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كتابا جديدة ضمن سلسلة إصداراتها المتنوعة بعنوان: شركاء التنمية.. أبطال الزراعة والأمن الغذائي.

وعقد الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، اجتماعا مع ممثلي بعض الوزارات والمؤسسات وأجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة الخطة الوطنية لمكافحة التصحر "2024– 2030".

وأصدر معهد بحوث وقاية النباتات تقريرا يشتمل على أهم أنشطته خلال شهر فبراير2024، تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة بتطوير استراتيجيات وقاية ومكافحة الآفات النباتية.

وأصدر معهد بحوث أمراض النباتات تقريرا يشتمل على أهم أنشطته في شهر فبراير 2024، ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف التواجد الميداني في الحقول.

فيما نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامجا تدريبيا بعنوان تكنولوجيا الطحن وتأثير المحسنات على جودة لعدد من العاملين بالمطاحن والكوادر العاملة في تصنيع منتجات المخابز.

واستقبل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية عدد 45 طالبا وطالبة من كلية الزراعة – تخصص صناعات غذائية– جامعة القاهرة لتدريبهم لمدة 10 أيام على نظم جودة وسلامة الأغذية خلال جميع مراحل الإنتاج.

كما نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل بعنوان: "الثروة السمكية في مصر بين الواقع والمأمول"، في إطار جهود وزارة الزراعة لتنمية الثروة السمكية في مصر، كذلك نظم المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية ندوة إرشادية حول الاستزراع السمكي بمحافظة الفيوم تحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

فيما شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية عبر تطبيق "زووم" في ندوة علمية تحت عنوان: "المبيدات العضوية الثابتة" والمنظمة تحت رعاية شبكة وقاية النباتات في اتحاد مؤسسات البحوث الزراعية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا أريثينا.

كذلك تم تنظيم ندوة إلكترونية من المعمل بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية تحت عنوان: "طرق وتقنيات سحب العينات الغذائية"، فيما بلغ إجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل خلال هذا الأسبوع حوالي 6400 عينة.