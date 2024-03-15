مايا مرسي تبحث مع وزيرة المالية الاسترالية التعاون بين الجانبين

كتبت- نور العمروسي:

اجتمعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة مع السيدة كاتي غالاغر وزيرة المالية والخدمة العامة وشؤون المرأة بإستراليا لبحث سبل التعاون في مجال تمكين المرأة ومناقشة الموضوعات المشتركة بين الجانبين.

جاء ذلك على هامش مشاركتها على رأس وفد مصر في فعاليات الدورة ٦٨ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة csw68 حول "تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مواجهة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل للقيام بذلك" والتي تعقد خلال شهر مارس الجاري.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، جهود مصر في مجال تمكين المرأة اقتصادياً ومن بينها برنامج الشمول المالي للمرأة، مشيرة إلى ارتفاع معدل السيدات المشمولات ماليا في مصر من عام 2016 حتى عام 2023 إلى 244%.

وأكدت على أن مصر تضع محور تمكين المرأة اقتصادياً في مقدمة أولوياتها وتعمل علي تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وفي الإقتصاد الرعائي كما تعمل مصر على إصدار حزمة من التشريعات الداعمة لتمكين المرأة اقتصادياً.

وأعربت رئيسة المجلس عن تطلعها للتعاون المشترك مع استراليا وتبادل الخبرات والموضوعات المشتركة في مجال تمكين المرأة في كافة المجالات.

من جانبها رحبت وزيرة استراليا بالتعاون مع مصر علي ملف تمكين المراة مشيدة بالجهود المبذولة من قبل مصر في هذا المجال مؤكدة أن التمكين الإقتصادي للمرأة واحد من أهم الموضوعات التى يجب العمل عليها حيث أنه بدون مشاركة قوية للمرأة في هذا المجال لن تستطيع الدولة ان تصل إلى الناتج المحلي الإجمالي المستهدف مؤكدة على ضرورة السعى نحو تعزيز عمل المرأة في المجالات المختلفة مثل مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات و وضع سياسات لتعزيز سد الفجوات بين الجنسين في الأجور.

وتضمن الاجتماع مناقشة قضايا العنف ضد المرأة والعنف الناتج عن استخدام وسائل التكنولوجيا والذي يؤثر سلبًا على تمكين المرأة وتقلدها المواقع القيادية.