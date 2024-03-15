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BBC

أول تحرك برلماني بعد وفاة فتاة الشروق

09:36 م الجمعة 15 مارس 2024

النائبة ألفت المزلاوي

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كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه إلى وزير الاتصالات والجهات المعنية بشأن فتح ملفات شركات أوبر وإندريفر وديدي لإخضاع العاملين كالسائقين لتحاليل المخدرات قبل تعيينهم بعد وفاة حبيبة الشماع ضحيه أوبر.

وتقدمت البرلمانية بخالص التعازي لأسرة حبيبة الشماع مؤكده على أنه لابد من وجود رادع لمثل هذه الحوادث لضمان سلامة الركاب والمتعاملين مع برنامج النقل الذكي.

النائبة الفت المزلاوي مجلس النواب حبيبة الشماع فتاة الشروق برنامج النقل الذكي أوبر وفاة حبيبة الشماع

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