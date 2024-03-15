أول تحرك برلماني بعد وفاة فتاة الشروق

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه إلى وزير الاتصالات والجهات المعنية بشأن فتح ملفات شركات أوبر وإندريفر وديدي لإخضاع العاملين كالسائقين لتحاليل المخدرات قبل تعيينهم بعد وفاة حبيبة الشماع ضحيه أوبر.

وتقدمت البرلمانية بخالص التعازي لأسرة حبيبة الشماع مؤكده على أنه لابد من وجود رادع لمثل هذه الحوادث لضمان سلامة الركاب والمتعاملين مع برنامج النقل الذكي.