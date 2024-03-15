"الزراعة": المنتجات الزراعية المصرية تصل إلى 163 دولة حول العالم



كتب- أ ش أ:

أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، الدكتور محمد القرش، أن إجمالي الأسواق التي تصلها المنتجات الزراعية المصرية 163 دولة حول العالم وهذا يؤكد أن هناك تطورًا في حجم ونوعية الأسواق.

وقال القرش في اتصال هاتفي لقناة "اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة: إن هناك تطورًا مستمرًا في ملف الصادرات الزراعية المصرية، وهناك تنوع في الدول التي يتم التصدير إليها، لافتًا إلى أن مصر هي الدولة الأولى على مستوى العالم في تصدير الموالح للعام الثالث على التوالي.

وأضاف: إن مصر تتربع على عرش صادرات البرتقال وتأتي في المركز الأول متفوقة على دولة إسبانيا وجنوب أفريقيا، كما أنها تحتل المركز الأول في الفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالي.

وأكد القرش أن مصر تصدر الفائض عن احتياجاتها من السوق المحلي والمنتجات التي يتم فيها الاكتفاء ذاتيًا والهدف توفير عملة صعبة، كذلك تحقق الصادرات الزراعية المصرية عائدًا كبيرًا للمزارعين في حال تصديرها مما يشجعهم على تحسين وجودة المحصول واتباع وسائل الزراعة الحديثة والنظيفة الخالية من متبقيات المبيدات وتصبح ثقافة سائدة تصل للمنتج المحلي.

وأوضح أن بداية العام مبشرة وسيكون هناك استكمال للنجاحات السابقة وخاصة عند مراجعة ملف الصادرات الزراعية المصرية سنلاحظ أن هناك تطورًا ونموًا ملحوظًا.

وحول السبل التي تتبعها الوزارة لزيادة نسبة الصادرات الزراعية، أوضح القرش أن الوزارة تعمل على زيادة نسبة الصادرات من خلال عدة محاور منها محور زيادة الأراضي المنزرعة، حيث يتم التوجه لزيادة الأراضي الجديدة البكر التي تساعد في إنتاج عالي الجودة، موضحًا أنه بالنسبة للأراضي القديمة يتم العمل على تطوير التقاوي وتطوير النظم الزراعية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على زيادة عملية الإرشاد والتوعية لنقل المعلومات الزراعية السلمية للمزارعين من خلال دور المرشدين الزراعيين فضلاً عن ادخال تقنيات التحول الرقمي مثل تطبيق "هدهد" وغيره من التطبيقات التي تساعد لوصول المعلومة للفلاح، وهو ما ينعكس على تحسين انتاجية الفلاح وبالتالي زيادة حجم الصادرات وزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية.