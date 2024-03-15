خيري رمضان يستقبل جثمان شقيقته في مسجد الشرطة بالشيخ زايد - صور

كتب- محمد فتحي:

تصوير- هاني رجب:

استقبل قبل قليل، الإعلامي خيري رمضان، جثمان شقيقته بركسام رمضان، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

يذكر أن بركسام رمضان شقيقة الإعلامي خيري رمضان، نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، توفيت أمس الخميس، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بمسجد الشرطة، بمدينة 6 أكتوبر بعد صلاة الجمعة.

بركسام رمضان تخرجت في كلية الآداب قسم الصحافة، عام 1974 وعملت في وظيفة المحررة الأدبية لجريدة الأخبار منذ عام 1976.

وعملت كمعدة برامج ثقافية ودرامية للبرنامج الثقافي حيث قدمت: "ناجي" قيثارة حب عربية، "كامل الشناوي" آخر الظرفاء، الجنوبي "أمل دنقل"، "مي" راهبة في دير، بالإضافة إلى برنامج "كتاب في حياتي" والذي استمرت في إعداده على مدى ست سنوات، وبرنامج "قمم مصرية" للقناة الثالثة وكذلك برنامج "تنويعات على لحن واحد".

سبق وأصدرت كتاب "طيور خارج السرب"، دار هلا، القاهرة، عام 2008.