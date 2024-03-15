السيسي خلال تفقده مقر أكاديمية الشرطة: سعيد بما آراه وأسمعه

كتب - محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه سعيد بما يراه في مقر أكاديمية الشرطة وما يسمعه من وزير الداخلية حتى مدير الأكاديمية عن المستوى الذي حققه الطلاب خلال فترة التدريب المركز.

وأضاف السيسي، في كلمته خلال تفقد مقر أكاديمية الشرطة فجر اليوم الجمعة، والتي نقلت فعالياته قناة إكسترا نيوز: "لن أنسى أن أقول لكم من فضلكم بلغوا أسركم تحياتي وتهنئتي لهم بشهر رمضان وأشقائنا المسيحيين بالصيام الكبير".

وتابع: "نحرص على أن يكون العامل البشري هو الأميز وله تأثير كبير جدا وهذا ما نجحنا فيه على مستوى الأداء والتطور والتقدم وحالة الانضباط".