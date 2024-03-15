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BBC

السيسي: اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي ودعم من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي

10:45 ص الجمعة 15 مارس 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه خلال آخر 4 سنوات كانت ظروف كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة، كان لها تأثير كبير على الاقتصاد في مصر.

وأضاف "السيسي"، في كلمته خلال تفقد مقر أكاديمية الشرطة فجر اليوم الجمعة، والتي نقلت فعالياته قناة إكسترا نيوز: نحاول أن نكون على الطريق الصحيح لتصويب مسارنا الاقتصادي وتحسينه.

وتابع: هناك اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي وسيكون هناك شكل من أشكال الدعم مع البنك الدولي ومع الاتحاد الأوروبي أيضًا، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى.

الرئيس عبدالفتاح السيسي آخر 4 سنوات ظروف كورونا الحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة تأثير كبير الاقتصاد في مصر

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