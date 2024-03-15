السيسي: اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي ودعم من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي

كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه خلال آخر 4 سنوات كانت ظروف كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة، كان لها تأثير كبير على الاقتصاد في مصر.

وأضاف "السيسي"، في كلمته خلال تفقد مقر أكاديمية الشرطة فجر اليوم الجمعة، والتي نقلت فعالياته قناة إكسترا نيوز: نحاول أن نكون على الطريق الصحيح لتصويب مسارنا الاقتصادي وتحسينه.

وتابع: هناك اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي وسيكون هناك شكل من أشكال الدعم مع البنك الدولي ومع الاتحاد الأوروبي أيضًا، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى.