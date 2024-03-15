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BBC

"تناول أحداث غزة مع الطلاب".. الرئيس السيسي يتفقد أكاديمية الشرطة

10:20 ص الجمعة 15 مارس 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد فتحي:

أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها قبل قليل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفقد مقر أكاديمية الشرطة فجر اليوم الجمعة، لمتابعة سير العمل بالأكاديمية وتدريبات الطلاب ومستوى جاهزيتهم.

وخلال الزيارة أثنى الرئيس السيسي على انضباط الطلاب وما اكتسبوه من مهارات وقدرات، مؤكدًا حرص الدولة على اختيار أفضل العناصر لحفظ أمن البلاد.

وأجرى الرئيس السيسي حوارا مع الطلبة المستجدين هنأهم فيه بالالتحاق بأكاديمية الشرطة وحلول شهر رمضان المبارك، كما تناول الأوضاع الإقليمية وما تفرضه من تحديات ومسؤوليات أمنية جديدة أمام الأجهزة الأمنية.

وقال الرئيس السيسي، إننا نحاول وقف نزيف الدم في قطاع غزة ونسعى لإدخال أكبر حجم من المساعدات، ونحذر من خطورة اجتياح رفح الفلسطينية، لافتا إلى أننا نسعى إلى إيجاد فرصة حقيقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة باعتراف دولي، قائلا: "حذرنا مسبقا من اتساع الصراع في المنطقة بسبب ما يحدث في غزة".

الرئيس عبدالفتاح السيسي تناول أحداث غزة أكاديمية الشرطة الطلاب

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