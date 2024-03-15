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BBC

"المحاصيل الزراعية" يكشف عن أهم مكتسبات قرار رفع سعر توريد القمح

01:11 ص الجمعة 15 مارس 2024

زراعات لقمح

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كتب- عمرو صالح:

أشاد الدكتور إبراهيم عبدالهادي رئيس قسم القمح بمعد المحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، بقرار الحكومة بزيادة سعر توريد اردب القمح من 1600 جنيه لـ 2000 جنيه.

وقال "إبراهيم"، لمصراوي إن القرار سيسهم في زيادة نسبة واردات القمح من المزارعين للوزارة كونه سعر عادل وسيعود على الفلاحين والمزارعين بالعائد ربحي جيد للغاية وسيمنع لجوء الفلاحين لبيع محصولهم للتجار بالسوق السوداء.

وتابع: "القرار يستهدف تحصيل أكبر نسبة توريد للقمح من المزارعين لوزارة الزراعة الأمر الذي سينعكس بتوازن أسعار السلع التي يدخل الدقيق في تصنيعها ويقلل من حجم الفاتورة الاستيرادية للدولة".

واختتم ابراهيم حديثه مشيرًا إلى أن موعد صدور القرار مناسب كونه أصدر قبل بدء موسم الحصاد، مطالبًا بضرورة وضع خطة استرشادية شاملة قبل موسم زراعة محصول القمح تضمن سعر توريده وذلك في إطار توسيع الرقعة الزراعية للقمح وزيادة إنتاجيته.

القمح الدكتور إبراهيم عبدالهادي المحاصيل الزراعية وزارة الزراعة أسعار السلع

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