قفزة كبيرة في أسعار الدواجن رغم تراجع أسعار الأعلاف.. الشعبة تكشف السبب

كتب- حسن مرسي:

أفاد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، بأن هناك ارتفاعًا في أسعار الدواجن رغم انخفاض تكلفة العلف، مرجعًا السبب إلى غياب التنظيم الفعال للأسواق، مشيرًا إلى الحاجة لتأسيس بورصة تحدد الأسعار بناءً على التكاليف الحقيقية.

خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صناع القرار" الذي يقدمه شادي الزيات على قناة "صدى البلد"، ذكر السيد أن ظهور أمراض جديدة بين الدواجن قد أسفر عن تزايد معدل النفوق، مما يُمثل عبءًا تكلفيًا على المربين.

وأضاف أن الحكومة تقوم بتحركات إيجابية للسيطرة على الوباء، مؤكدًا أن هناك خططًا لإنتاج لقاح ضد الفيروس الجديد في المستقبل القريب.

وأشار إلى أن البنوك بدأت في توفير الدولار، ما يسهم في تأمين مستلزمات الإنتاج. وتطرق إلى أن التجار كانوا يستوردون العلف بأسعار مرتفعة عندما كان سعر الدولار يصل إلى 62 جنيهًا في السوق الموازية، لكن مع انخفاضه الآن إلى 50 جنيهًا، يُتوقع أن يكون لذلك أثر إيجابي على تكلفة الأعلاف ويجب أن ينعكس ذلك على أسعار الدواجن.

وأخيرًا، أوضح السيد أن أسعار الدواجن ظلت مستقرة على الرغم من انخفاض أسعار العلف بسبب الوباء الجديد، متوقعًا استقرار الأسعار خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة.