مرتضى منصور يفتح صندوقه الأسود: انتقادات لعبدالناصر وكشف تفاصيل اغتيال الملك فاروق

كتب- حسن مرسي:

أدلى مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك، بتصريحات جريئة بشأن شخصيات تاريخية كبرى وأحداث مصيرية في تاريخ البلاد.

وفي لقاء أجراه مع برنامج "الصندوق الأسود"، مع عمار تقى على "شاشا" تحدث عن دور الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر في خسارة مصر لأراضٍ في حرب 1967، معبرًا عن رأيه بأن هذا الأمر كان خطأ جسيمًا يتعلق بمصير الأمة.

وأشار "منصور"، إلى أن خسائر الحرب تمثلت في انتقال الضفة الغربية وغزة وهضبة الجولان لقوات الجيش الإسرائيلي، مؤكدًا: عبدالناصر كان فاتح صدره وتسبب في ضياع الأرض".

وفيما يتعلق بالملك فاروق، كشف منصور عن تفاصيل حول مؤامرة اغتياله بالتسمم في إيطاليا، مؤكدًا أن هناك مؤامرة دبرت ضد الملك فاروق ليقتل في إيطاليا، لذلك قام بتكريمه عبر تسمية أحد شوارع نادي الزمالك باسمه.

أما بخصوص مصطفى النحاس، فقد ذكر منصور أن عبدالناصر حاول طمس ذكراه، مستشهدًا بالمحاولة لإيقاف جنازته والتي شهدت حضورًا ملحوظًا من الجماهير.

وتطرق أيضًا إلى سجن شخصيات معارضة مثل فؤاد سراج الدين وبدراوي عاشور بسبب معارضتهم لنظام عبد الناصر.

وفي سياق آخر، أشار منصور إلى دور الفنانة أم كلثوم في تخدير الشعب، حيث كانت حفلاتها تشكل جزءًا من الروتين الأسبوعي للناس، وكانت بمثابة وسيلة لصرف انتباههم عن القضايا الجارية في البلاد وقتها.

وأكد مرتضى منصور، على أن الإنحراف عن الوعي لا يقتصر فقط على المواد المخدرة ولكن يمكن أن يشمل أيضًا وسائل الإعلام وأشكال الترفيه.