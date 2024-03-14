متمسك بحق بنتي ليوم الدين.. أول تعليق من والد فتاة الشروق بعد وفاتها

كتب- محمد عمارة:

وجه أيمن الشماع، والد حبيبة الشماع المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الشروق"، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على التعاون بكل الطرق سواء معنويا أو هاتفيا وأيضا زيارتها.

وأضاف باكيًا: "متسمك بحق بنتي ليوم الدين وأنا خصيم المتهم عند الله".

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت تفاصيل ما جرى تداوله على مواقع التواصل بشأن قفز فتاة من سيارة على طريق السويس بالقاهرة ناحية مدينة الشروق.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إنه بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من مستشفى باستقبال السيدة المشار إليها مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، مصابة بجروح بالرأس واضطراب بدرجة الوعي لا يمكن استجوابها.

وأكد محمد أمين المحامي دفاع حبيبة الشماع، أن اللحظات الأخيرة في حياة حبيبة شهدت تدهور شديد في حالتها الصحية، مشيرًا إلى إن حالة حبيبة الصحية شهدت تطورات مفاجئة، حيث تعرضت لنزيف حاد المخ، كما تعرضت لنزيف دماء في العين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وإحالته للمحكمة المختصة التي أصدرت قرارًا بتجديد حبسه 15 يومًا.