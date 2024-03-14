السيسي: بذلنا الكثير من الجهود لتأهيل البنية الأساسية التي تمكن الدولة من الانطلاق

(أ ش أ):

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه تم بذل الكثير من الجهود من أجل تأهيل البنية الأساسية التي تمكن الدولة من الانطلاق إلى آفاق أفضل من كل الوجوه.

وأضاف أنه "كان من ضمن المنظومة التي نكثف جهودنا بها هو الإنسان وهو العامل البشري في المنظومة، واسمحو لي أن أقول أنه أهم ما في الموضوع، لأنه إن لم يكن هناك بناء حقيقي من التعليم حتى باقي مؤسسات الدولة، ولم نكن نستطيع عمل صياغة حقيقية وتطوير حقيقي للإنسان، ستكون كل الجهود التي بذلت في باقي الموضوعات منقوصة وليست كافية لذلك نحن نولي اهتمامًا كبيرًا جدا بالجهود المبذولة والبرامج التي يتم وضعها والمتابعة الدقيقة لما نقوم به".

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم /الخميس/، الأكاديمية العسكرية المصرية، يرافقه الفريق أول محمد ذكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

وقال الرئيس السيسي - في كلمة له للطلاب الجدد - "أهنئكم بحلول شهر رمضان وكل عام وأنتم بخير، نحن كالعادة مع قدوم دفعة جديدة من الطلبة المستجدين نقوم بزيارة الأكاديمية ولقاء الدفعة، وأتابع التدريبات دائما ولكن كان لابد أن ألتقي بكم مباشرة قبل انتهاء فترة التدريب".

وشدد الرئيس السيسي على أن عملية التطوير هى عملية مستمرة لا تتوقف، وقال: "إذا توقفنا عن التطوير سنكون بذلك نخالف الواقع الموجود حولنا"، وأضاف أن "هناك قطاعات كثيرة جدا داخل الأكاديمية وفي المكان الجديد سيكون لدينا طاقة استيعاب أكثر من ذلك بكثير؛ وذلك بهدف انتقاء أفضل ما هو موجود لدينا، وأيضا القطاعات المدنية المختلفة التي حرصنا على أن تكون متواجدة هنا، لأن الفكرة أننا نريد إنسان مصري قادر على أن يواجه التحدي ويقود الدولة إلى آفاق أفضل وأرحب، بالتالي ليس لدينا غير إدارة جدية جدا واستفادة من كل الموارد بما فيها الموارد البشرية، نحن نريد ونستهدف أفضل بناء للشخصية وأن تكون شخصية متوازنة جدا".

وشاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي -خلال جولته في الأكاديمية العسكرية- عددًا من الأنشطة والتدريبات الرياضية التي نفذها الطلاب المستجدين الذين أنهوا فترة الإعداد العسكري داخل الأكاديمية، حيث أشاد الرئيس بالمستوى الراقي الذي يتمتع به الطلبة من لياقة بدنية عالية وثقة بالنفس.

وشملت جولة الرئيس، المرور على ميادين الفروسية والوقوف على المستوى الذي وصل إليه طلاب الأكاديمية، وشارك الرئيس السيسي طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية تناول وجبة الإفطار حيث هنأهم بحلول شهر رمضان المعظم.