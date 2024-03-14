أجواء دافئة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت "الأرصاد"، أن يسود غدًا، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضحت "الهيئة"، تأثر حالة الطقس غدًا، بنشاط للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة.

وحذرت من الشبورة المائية، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.