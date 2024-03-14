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"الغرف السياحية" تُشكل لجنة للفصل في الاعتراضات على جدول القيد العام - مستند

01:37 م الخميس 14 مارس 2024

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كتب- محمد أبو بكر:

قرر الاتحاد العام للغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف، تشكيل لجنة للفصل في الاعتراضات على جدول القيد العام بغرفة المنشآت الفندقية.

وأضاف "الاتحاد"، بحسب بيان، أن لجنة الفصل في الاعتراضات على جداول القيد العام بغرفة المنشآت الفندقية، جاءت كما يلي:

- هالة الخطيب: المدير التنفيذي للاتحاد "رئيسًا".

- سيد أبو النيل: مدير الإدارة المالية بالاتحاد "عضوًا".

- محمد بطيخ: مدير الإدارة القانونية بالاتحاد "عضوًا".

- تيسير على فهمي: المدير التنفيذي للغرفة "عضوًا".

وأوضح، أن اللجنة المشكلة تختص بالآتي:

- الفصل في الاعتراضات المقدمة من المنشآت أعضاء الغرفة التي لم تدرج بجدول القيد العام للمنشآت التي لها حق المشاركة في أعمال الجمعية العمومية وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومندوبيها لدى الاتحاد.

- تبدأ اللجنة أعمالها من الخميس الموافق 21 مارس 2024، على أن تتلقى اللجنة المشار إليها الاعتراضات ولمدة خمسة أيام، وينتهي عملها يوم الاثنين الموافق 25 مارس 2024.

- تفصل اللجنة في الاعتراض خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديمه بقرار مسبب، وتقوم اللجنة بإخطار مقدم الاعتراض بقرارها بكتاب مصحوب بعلم الوصول خلال أربعة أيام من تاريخ صدور قرار الفصل في الاعتراض.

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الاتحاد العام للغرف السياحية أحمد الوصيف المنشآت الفندقية

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