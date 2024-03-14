برلماني: زيادة سعر توريد القمح يوفر العملة الصعبة

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، إن قرار الحكومة بزيادة سعر توريد إردب القمح المحلي إلى 2000 سيساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية مما يوفر العملة الصعبة التي كانت تنفقها الدولة في استيراد تلك المحاصيل من الخارج ويحقق مخزونا استراتيجيا آمنا.

وأشاد "البرعي"، في بيان الخميس، بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للفلاح المصري، حيث شهدت الفترة الحالية اهتمامًا غير مسبوقًا لتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية من خلال رفع أسعار توريد المحاصيل.

وأشار إلى أن تلك الزيادات المتتالية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح، تساعد الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية المتعلقة بالدولار وتوفير الأمن الغذائي.

وطالب "البرعي"، الحكومة باستمرار التوسع في استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بسيناء والساحل الشمالي والوادي الجديد والتوسع في مشروعات الصوب الزراعية مع اتباع النظم العالمية في ترشيد استهلاك المياه.

وأضاف: مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح وقصب السكر والذرة.