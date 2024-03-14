إعلان

BBC

برلماني: زيادة سعر توريد القمح يوفر العملة الصعبة

01:20 م الخميس 14 مارس 2024

مجلس النواب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

تسجيل الدخول

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، إن قرار الحكومة بزيادة سعر توريد إردب القمح المحلي إلى 2000 سيساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية مما يوفر العملة الصعبة التي كانت تنفقها الدولة في استيراد تلك المحاصيل من الخارج ويحقق مخزونا استراتيجيا آمنا.

وأشاد "البرعي"، في بيان الخميس، بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للفلاح المصري، حيث شهدت الفترة الحالية اهتمامًا غير مسبوقًا لتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية من خلال رفع أسعار توريد المحاصيل.

وأشار إلى أن تلك الزيادات المتتالية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح، تساعد الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية المتعلقة بالدولار وتوفير الأمن الغذائي.

وطالب "البرعي"، الحكومة باستمرار التوسع في استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بسيناء والساحل الشمالي والوادي الجديد والتوسع في مشروعات الصوب الزراعية مع اتباع النظم العالمية في ترشيد استهلاك المياه.

وأضاف: مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح وقصب السكر والذرة.

مجلس النواب محمود البرعي العملة الصعبة القمح

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
استعدادًا للانتخابات.. "الغرف السياحية" تنتهي من تنقية 5 جداول

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* "انتهاء أزمة النواقص".. ما تأثير الإفراجات الجمركية على قطاع الدواء؟
* سعر الذهب اليوم يهبط لأقل من 3 آلاف جنيه للجرام مع بداية التعاملات
* دراما رمضان.. تابع ٣٢ مسلسلا في شاشة واحدة