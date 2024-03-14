تشييع جنازة الدكتور حمدي السيد بحضور مسؤولين وشخصيات عامة (صور)

كتب- أحمد جمعة:

تصوير - هاني رجب:

شُيعت ظهر الخميس، جنازة الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء الأسبق، بعد صلاة الجنازة عليه بمسجد أبو بكر الصديق بمنطقة مساكن شيراتون بمصر الجديدة.

وشارك في صلاة الجنازة على نقيب الأطباء الأسبق، عدد من المسؤولين والشخصيات العامة، من بينهم اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والدكتور حسين خيري نقيب الأطباء السابق.

كما حضر كذلك: د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس السابق، والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، والدكتور مفيد شهاب، ورجل الأعمال منصور عامر.

وتوفى الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء الأسبق، وأستاذ القلب بجامعة عين شمس، أمس الأربعاء، عن عمر يناهز 94 عامًا، بعد مسيرة حافلة في العمل بالقطاع الطبي.

والدكتور حمدي السيد هو نقيب الأطباء لأربع دورات، كما شغل منصب عضو مجلس الشعب عن دائرة مصر الجديدة لثلاث دورات متتالية، وهو من مواليد 23 أبريل 1930.

وتخرج في كلية الطب ثم عيِّن في قسم جراحة القلب، وعمل كأستاذ جراحة القلب في كلية الطب جامعة عين شمس، وعضو سابق باللجنة العلمية لترقية الأساتذة.

ويعتبر الدكتور حمدي السيد من أهم داعمي حملات مكافحة التدخين في مصر، وطالب بفرض ضرائب كبيرة على شركات التبغ وإضافتها لميزانية وزارة الصحة وأن تضع القيادة السياسية نظام مكافحة التدخين في أولويتها كونه المتسبب الرئيسي في انتشار الأمراض السرطانية بين المواطنين خاصة سرطان الرئة.