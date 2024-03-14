"العمل" تبدأ خطة تدشين قاعدة بيانات راغبي العمل بالخارج - فيديو

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، عن دعوتها للشباب المصري الراغب في العمل في الخارج لتسجيل بياناتهم على الموقع الرسمي للوزارة، في إطار خطة لتدشين قاعدة بيانات تضم أسماء راغبي العمل بالخارج؛ لتلبية فرص العمل التي تتلقاها الوزارة من الخارج عن طريق الإدارة العامة للتشغيل أو مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وقال حسن شحاتة، وزير العمل، إن هذا يأتي في إطار خطط الوزارة نحو توفير فرص عمل حقيقية للشباب في الداخل والخارج؛ للمساهمة في التقليل من حجم البطالة.

وأضاف الوزير، أن البطالة تراجعت من 13% عام 2014 إلى أقل من 7% الآن، بفضل جهود الدولة المصرية في توفير فرص العمل للشباب في المشروعات الوطنية العملاقة وفي شركات القطاع الخاص، ودعا الشباب للاستفادة من خدمات وزارة العمل في مجال التدريب المهني وتنمية المهارات، وأهمية الإعلاء من قيمة العمل والإتقان فيه.

وأشاد الشباب، بحسن الاستقبال بشكل لائق وكريم، مشيدين أيضا بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحمايتهم ورعايتهم.

وكانت، أصدرت وزارة العمل، بيانًا الأسبوع الماضي، داعية الشباب المصري الراغب في السفر للعمل بالخارج إلى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة وتسجيل البيانات المطلوبة، موضحةً فتح باب التسجيل للعمل الموسمي بالخارج في مهنة "عامل زراعي".

وشددت "العمل"، على ضرورة تسجيل البيانات على الموقع الرسمي للوزارة، مع التنويه بأنه لن يتم قبول أي طلبات يدويًا بديوان عام الوزارة.هنا

من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مديرة عام الإدارة العامة للتشغيل، توجيهات وزير العمل بإعداد قاعدة بيانات رسمية للشباب الراغب في العمل بالخارج، وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة في المهن المطلوبة في سوق العمل الخارجي، وتجهيز العمالة المؤهلة والمدربة للعمل على تلك المهن من خلال قاعدة بيانات رسمية.

وحددت خطوات التسجيل على الموقع الإلكتروني كالتالي:

- الدخول على الموقع الرسمي للوزارة واختيار بند "تسجيل البيانات لأول مرة".

- اختيار "تسجيل راغبي العمل".

- تسجيل البيانات كالتالي:

- اختيار رغبة "العمل بالخارج".

- اختيار "عمالة زراعية موسمية بالخارج".

- التأكد من تسجيل جميع البيانات المطلوبة، ورقم الهاتف، وجواز السفر وتاريخ الانتهاء على أن يكون ساري لمدة سنة على الأقل.

- الاحتفاظ بكلمة السر.

ونشرت وزارة العمل، فيديو لتوضيح خطوات التقديم والتسجيل لفرص العمل بالخارج، حيث في هذا الفيديو، يتم شرح الإجراءات اللازمة للتقديم، بما في ذلك الخطوات التفصيلية للتسجيل على الموقع الرسمي للوزارة وملء البيانات المطلوبة، ويمكن تشغيل الفيديو، من هنا.

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