وزير الري: متابعة مستمرة لمنظومة الشكاوى للتأكد من توفير الاحتياجات المائية للمواطنين

كتب - مصراوي:

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريراً من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.

وبحسب بيان، الاثنين، قال وزير الري، إنه يتابع منظومة الشكاوي بالوزارة بشكل دائم للتأكد من سرعة حسم شكاوى المنتفعين، وللاطمئنان على توفير الاحتياجات المائية للمواطنين، خاصة ونحن مقبلين على فترة أقصى الاحتياجات، مشيرا لحرصه على المرور بشكل شخصي بمختلف المحافظات للتواصل مع المواطنين وتوطيد جسور الثقة معهم.

وأضاف أنه قد أصدر توجيهاته لرؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات بالمتابعة على الطبيعة أي شكاوي أو طلبات لدراستها والعمل على حسمها طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة.

وتتعامل الأجهزة المعنية بالوزارة بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث يتم تلقي الشكاوى وتوجيهها لجهات الاختصاص بالوزارة لدراستها والعمل على حسمها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة .

وأضاف أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى نهاية شهر فبراير ٢٠٢٤ بلغت (٩٨.٢٠%)، وإنتهت الوزارة من بحث ودراسة عدد (٨٧١) شكوى وطلب وإستغاثة خلال شهر فبراير ٢٠٢٤ .

ووجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري للأجهزة المختصة بمحافظة الجيزة لسرعة اتخاذ اللازم حيال الشكوى التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بالتضرر من تراكم القمامة بمصرف حلوان، وعلى الفور قامت الإدارة العامة لصرف جنوب الجيزة بالمعاينة، وتم الدفع بالمعدات لتطهير المصرف وحسم الشكوى.

وفي محافظة المنوفية، تم التوجيه لأجهزة الري المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية تشير لتضرر الأهالي من تراكم القمامة بترعة الباجورية حيث تمت المعاينة على الطبيعة بمعرفة الإدارة العامة لري المنوفية وتم الدفع بالمعدات اللازمة وتطهير المجرى المائى وحسم الشكوى في حينه .

وفي محافظة أسيوط، تم التوجيه لأجهزة الري المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية تشير للتضرر من تراكم القمامة أمام حجز أسيوط علي ترعة نجع حمادي الغربية ك ١٧٤.٥٠٠، حيث قامت الإدارة العامة لري أسيوط بتنفيذ أعمال النظافة المطلوبة أمام الحجز.

وفي محافظة الدقهلية، تم التوجيه لأجهزة الري المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية تشير لتضرر اهالي قرية القباب الصغري من تراكم المخلفات بترعه القباب الصغري، حيث قامت الإدارة العامة لري شرق الدقهلية بإصدار أمر تطهير للترعة وحسم الشكوى .

وفي محافظة الشرقية، تم التوجيه لأجهزة الري المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية تشير للتضرر من انسداد مجمع رقم ٢٧ أيمن مصرف بحر صفط بزمام منطقة التلين، حيث قامت الإدارة العامة لصرف جنوب الشرقية بتطهير المجمع وعمل الصيانة اللازمة له ذاتياً بمعدات هيئة الصرف وتركيب مصب له وأصبح المجمع يعمل بحالة جيدة.