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جدول تأخيرات القطارات اليوم على 6 خطوط

11:27 ص الإثنين 11 مارس 2024

قطار

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كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024، أول أيام شهر رمضان 2024.

وقالت الهيئة، في بيان، إن ذلك نظرًا لما يتم إنجازه من مشروعات قومية ترتبط بالهيئة والهيئات الأخرى في هذه الفترة من أعمال تطوير على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن متوسط تأخيرات القطارات اليوم الاثنين يأتي على النحو التالي:

1- خط القاهرة - الإسكندرية: 20 دقيقة.

2- خط القاهرة - أسيوط: 80 دقيقة.

3- خط أسيوط - أسوان: 60 دقيقة.

4- خط بنها - بورسعيد: 90 دقيقة.

5- خط طنطا - المنصورة - دمياط: 45 دقيقة.

6- خط قليوب - شبين القناطر - الزقازيق - المنصورة: 45 دقيقة.

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القطارات سكك حديد مصر رمضان 2024 الهيئة القومية لسكك حديد مصر

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