موجة حارة ثم أمطار.. الأرصاد تُعلن طقس أول 7 أيام من رمضان

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات الطقس، وذلك خلال الفترة من الاثنين 11 مارس حتى الأحد 17 مارس 2024، وذلك بالتزامن مع بداية شهر رمضان غدا الاثنين.

قالت الأرصاد، في بيان، إنه من الاثنين 11 مارس حتى الجمعة 15 مارس، يوجد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على الأنحاء كافة.

ويسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توجد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس السبت والأحد 16 و17 مارس

يوجد انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ويصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.