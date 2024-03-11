ندوات وجوائز اتحاد المصورين العرب في دار الأوبرا -(صور)

كتب-‏ محمد شاكر:

أقام اتحاد المصورين العرب، فرع مصر، بالمشاركة مع قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، ندوة تثقيفية تحت عنوان "فوتوغرافيا ورؤى متعددة"، في سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية.

بدأت الندوة بكلمة ألقاها حسام دياب رئيس اتحاد المصورين العرب فرع مصر، وتلا ذلك 3 محاضرات حيث تحدث الفنان روجيه أنيس عن بناء الرؤية البصرية، وعرض بعض من قصصه المصورة التي أنتجها على مدار سنوات ثم تحدث الفنان الشاب يوسف ناصر عن تجربته مع المسابقات التي شارك وفاز فيها وتحدث بعد ذلك الفنان علاء الباشا عن التكوين في التصوير الفوتوغرافي بعناصرة الثلاثة والتعريف بمدرسة الأسكندرية للفن.

واختتم اليوم بتكريم الذين ساهموا بجهدهم وفنهم لخدمة فن التصوير الفوتوغرافي في عام 2023 وهم الفنانين مروه أبو ليلة المؤسس المشارك والشريك الإداري لـ Photopia: مدرسة تصوير مستقلة في القاهرة، ومجدي إبراهيم رئيس قسم التصوير بجريدة الشروق ورئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، وكريم نبيل مؤسس جروب انفوكس، وعلاء الباشا وكيل الاتحاد العالمى لفن الفوتوغرافيا FIAP ومؤسس كل من نادى عدسة للتصوير الفوتوغرافي ADASA والمؤسسة الوطنية للفنون موف Move.

كما تم تكريم شركاء الإتحاد من قطاع الفنون التشكيلية وهم، أحمد فايق، باسنت السيد مرسي، ولاء إبراهيم صادق، شيرين عبد الحميد البياع.

واختتم اليوم بتوزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة التي نظمها الإتحاد تحت عنوان "مصر 2023".

والتي شارك فيها مصورين فوتوغرافيين من الوطن العربي وهم:

محور الأمل:

الأول: إيمان عرب

الثاني: كريم أحمد

الثالث: محمد شكري الجرنوسي

الرابع: سعيد عليبه

الخامس: أمينه حسن

جائزه لجنة التحكيم

أحمد كريتور

محور الأبيض والأسود

الأول: عبدالله سلام

الثاني: مرهف كمال

الثالث: جهاد سعد مكي

الرابع: عمرو الطوخي

الخامس: أحمد منصور الجمال

جوائز لجنة التحكيم: حمزة مزعل الحمزاوي، رشيد عبادي، وضاء عبد الكريم فليح، عقيل طالب الوايلي، سمير مزبان.

الجدير بالذكر أن اتحاد المصورين العرب فرع مصر برئاسة الفنان حسام دياب يضم أيضاً الفنانين جلال المسري وعلاء الباشا ومحمد هشام وحمدي شرمي.