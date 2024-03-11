علي جمعة: سيدنا نوح هو من لقب مصر بـ"أم الدنيا"



كتبت- داليا الظنيني:

وجه الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية الأسبق، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقيادات القوات المسلحة وزارة الداخلية من جنود وضباط، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وهنأ "جمعة" في اتصال هاتفي ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الأحد، الشعب المصري لتحمل الأعباء ومازال يتحملها لوقوفه بجانب دولته ومساندتها.

وتابع:"ندعو الله برفع الوباء والغلاء والرجوع للقيادة والريادة وان تكون مصر منارة للإشعاع الحضاري والإنساني للعالم اجمع".

وبسؤاله عن برنامجه خلال الشهر الكريم، قال إن برنامجه "نور الدين" الذي يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار بشأ، تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.

وأوضح أن الجينات المصرية مبدعة وخلاقة طول عمرها، فهذه البلد قرة عين العالم، مبينًا أن سبب تسميتها بلقب أم الدنيا هو سيدنا نوح.

واكمل: "سيدنا نوح -عليه السلام- هو من سمى مصر أم الدنيا، وهذا يرجع إلى آلاف السنين. ثم بعد ذلك تم تسميتها بأم الدنيا".