متحدث الحكومة يكشف تفاصيل زيارة مدبولي مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم



كتبت- داليا الظنيني:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل زيارة رئيس الوزراء إلى مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم، موضحًا أن المشروع يأتي في إطار مخطط شامل لتطوير مدينة سانت كاترين.

وأضاف "الحمصاني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مع خيري" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الأحد، أن المدينة تتميز بطابع أثري وروحاني وديني، موضحًا أنه جاري تطوير المطار حاليًا مع إضافة صالة للركاب بسعة 600 راكبًا، كما تفقد رئيس الوزراء منطقة سكنية بمنطقة الزيتونة بسانت كاترين.

وأوضح أن الزيارة شملت صعود رئيس الوزراء على تبة سيدنا هارون واستمع لوجهات النظر الدينية حول جبل التجلي، والمنطقة المحيطة، مؤكدًا أن الدولة تعمل على زيادة عدد السائحين على مستوى العديد من المزارات السياحية على مستوى الدولة، متوقعا أن مشروع التجلي الأعظم سيجذب ملايين السياح عقب انتهائه.

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