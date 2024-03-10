إعلان

BBC

الكيلو بـ250 جنيهًا.. "التموين": تراجع أسعار اللحوم وانخفاض الزيت والأرز

11:02 م الأحد 10 مارس 2024

أسعار اللحوم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتبت- داليا الظنيني:
قال أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إن الوزارة، طرحت كميات من اللحوم الطازجة بـ 250 جنيهًا، بنسبة تخفيضات وصلت إلى 40% مقارنة بالأسواق الخارجية.

وأضاف متحدث الوزراة، لبرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى والمذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأحد، أن الوزارة تضخ باستمرار كميات ضخمة من اللحوم السودانية والقادمة من جيبوتي، وتكون طازجة وبأسعار مخفضة.

وأوضح: "تم التعاقد على كميات تكفي لمدة تصل إلى 10 أشهر"، مؤكدًا أن سعر كيلو اللحوم المجمد 170 جنيهًا، و100 جنيه لكيلو الدواجن، بينما بلغت أسعار مجزئات الدواجن بين 40 و90 جنيهًا.

وأكد أن أسعار الزيوت تراجعت بنحو 20 جنيهًا، لتسجل العبوة 1 لتر مستوى 80 جنيهًا بدلا من 100 جنيه، و27 جنيه لكيلو الأرز في مجمعات وزارة التموين.

من جانبه، قال محمود السعدني، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، أن وزارة التموين تطرح لحوم طازجة بـ 250 جنيها، مع وجود دواجن برازيلي ولحوم سودانية، موضحًا أنه يتم ذبح قرابة 500 عجل.

وتابع العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، أنه تتم عملية فحص العجول القادمة من الخارج، للتأكد من سلامتها قبل الذبح.

اقرأ أيضا :
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين أول أيام شهر رمضان 2024

أسعار اللحوم التموين أسعار السلع أسعار الأرز

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
متحدث الحكومة يكشف تفاصيل زيارة مدبولي مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 على جميع القنوات
عاجل - مفتي الجمهورية: غدا.. أول أيام شهر رمضان
رمضان الثلاثاء في 8 دول.. الهلال فيها لن يظهر اليوم