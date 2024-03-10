الكيلو بـ250 جنيهًا.. "التموين": تراجع أسعار اللحوم وانخفاض الزيت والأرز



كتبت- داليا الظنيني:

قال أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إن الوزارة، طرحت كميات من اللحوم الطازجة بـ 250 جنيهًا، بنسبة تخفيضات وصلت إلى 40% مقارنة بالأسواق الخارجية.

وأضاف متحدث الوزراة، لبرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى والمذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأحد، أن الوزارة تضخ باستمرار كميات ضخمة من اللحوم السودانية والقادمة من جيبوتي، وتكون طازجة وبأسعار مخفضة.

وأوضح: "تم التعاقد على كميات تكفي لمدة تصل إلى 10 أشهر"، مؤكدًا أن سعر كيلو اللحوم المجمد 170 جنيهًا، و100 جنيه لكيلو الدواجن، بينما بلغت أسعار مجزئات الدواجن بين 40 و90 جنيهًا.

وأكد أن أسعار الزيوت تراجعت بنحو 20 جنيهًا، لتسجل العبوة 1 لتر مستوى 80 جنيهًا بدلا من 100 جنيه، و27 جنيه لكيلو الأرز في مجمعات وزارة التموين.

من جانبه، قال محمود السعدني، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، أن وزارة التموين تطرح لحوم طازجة بـ 250 جنيها، مع وجود دواجن برازيلي ولحوم سودانية، موضحًا أنه يتم ذبح قرابة 500 عجل.

وتابع العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، أنه تتم عملية فحص العجول القادمة من الخارج، للتأكد من سلامتها قبل الذبح.

اقرأ أيضا :

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين أول أيام شهر رمضان 2024