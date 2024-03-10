هل أثر زلزال تركيا على مدينة رشيد؟.. القومي للبحوث يوضح

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث، إن جنوب تركيا تعرض اليوم لزلزال أثر على مدينة رشيد المصرية، ولكن لم يشعر به المواطنون نتيجة بعد المسافة.

وأضاف "الهادي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الأحد، إلى أن قوة الزلزال أقل من 5 درجات على مقياس ريختر، موضحًا أنه أثر على تركيا ولكن لم يؤثر على مدينة رشيد المصرية.

وأعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية "آفاد"، عن وقوع زلزالًا بقوة 4.9 ريختر، الإثنين الماضي، في مقاطعة كاناكالي التركية غربي البلاد.

ووفقا لبيانات هيئة الكوارث التركية "آفاد":"ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر مقاطعة جاناكالي "جناق قلعة" التركية اليوم الاثنين.

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