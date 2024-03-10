من الصعيد إلى المدينة المنورة.. "الأزهر" يحيي ذكرى رحيل شيخه السابق سيد طنطاوي - فيديو

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أحيا الأزهر الشريف، ذكرى رحيل شيخه والإمام الأكبر السابق الدكتور محمد سيد طنطاوي، الذي وافته المنية في العاشر من مارس 2010، بنشر فيديو عبر صفحته الرسمية يتضمن أبرز مواقفه.

وعنون الأزهر الشريف الفيديو بـ "من "طما" بصعيد مصر إلى البقيع بالمدينة المنورة، رحلة حياة قاربت 82 عامًا، عاش فيها مشغولًا بالقرآن"، ذكرى رحيل الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق، الذي توفي في مثل هذا اليوم ١٠ مارس ٢٠١٠.

وولد الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي، بقرية سُلَيم الشرقية مركز طما بمحافظة سوهاج في 14 من جمادى الأولى لعام 1347هـ الموافق 28 من أكتوبر سنة 1928م.

حصل الشيخ محمد سيد طنطاوي على الدكتوراه في الحديث والتفسير في 1966 بتقدير ممتاز، وعمل مدرسًا في كلية أصول الدين، كما انتدب للتدريس في ليبيا لأربع سنوات، وعمل في المدينة المنورة عميدًا لكلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

وعين مفتيًا للديار المصرية في 28 أكتوبر 1986، وشيخًا للأزهر فى 27 مارس 1996، وتمتع طنطاوى بمكانة علمية رفيعة بين أوساط المسلمين. ونعاه العالم الإسلامى بكل مؤسساته وتوجهاته.