الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين أول أيام شهر رمضان 2024



كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الاثنين، الموافق الأول من رمضان، حيث يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة أن طقس يكون بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتابعت: يوجد شبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتكون خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: