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BBC

مطار دولي في سانت كاترين.. أحمد موسى يكشف خطة الدولة لتنشيط السياحة في سيناء

09:34 م الأحد 10 مارس 2024

رئيس الوزراء في مطار سانت كاترين

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كتبت- داليا الظنيني:
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية تتحرك دائمًا لتطوير قطاع السياحة بمدينة سانت كاترين، من خلال المطارات الدولية، والفنادق الفاخرة، ومطاعم على أعلى مستوى، وكافيتيريات ومولات؛ لتنشيط حركة السياحة العالمية.

وأضاف خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد أن مدينة سانت كاترين الآن تستحق الزيارة لأيام وليس يومًا واحدًا، معلقا: "أكتر مدينة مصرية انخفاضا بدرجات الحرارة في الشتاء".

وتابع: "سانت كاترين الآن تشهد نحو مليوني لـ3 ملايين سائح في العام الواحد، بعد أن كانت مهملة في الماضي".

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مطار سانت كاترين أحمد موسى المطارات الدولية

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