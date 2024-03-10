مطار دولي في سانت كاترين.. أحمد موسى يكشف خطة الدولة لتنشيط السياحة في سيناء

كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية تتحرك دائمًا لتطوير قطاع السياحة بمدينة سانت كاترين، من خلال المطارات الدولية، والفنادق الفاخرة، ومطاعم على أعلى مستوى، وكافيتيريات ومولات؛ لتنشيط حركة السياحة العالمية.

وأضاف خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد أن مدينة سانت كاترين الآن تستحق الزيارة لأيام وليس يومًا واحدًا، معلقا: "أكتر مدينة مصرية انخفاضا بدرجات الحرارة في الشتاء".

وتابع: "سانت كاترين الآن تشهد نحو مليوني لـ3 ملايين سائح في العام الواحد، بعد أن كانت مهملة في الماضي".

اقرأ أيضا :

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون المالية العامة الموحد