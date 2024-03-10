حدث في 8 ساعات| غدًا الاثنين أول أيام شهر رمضان.. و"النواب" يوافق على تعديلات قانون المرور

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر اليوم الأحد أحداثا سياسية واقتصادية واجتماعية، أبرزها، مواصلة مصر سقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على غزة، حيث نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الصديقة والشقيقة عددًا من الطلعات ضمن التحالف الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة من خلال الإسقاط الجوي على المناطق المتضررة بشمال قطاع غزة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مفتي الجمهورية: غدا.. أول أيام شهر رمضان

أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن غدا الاثنين ١١ مارس ٢٠٢٤، هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٥ هجرية.

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مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على غزة

نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الصديقة والشقيقة عددًا من الطلعات ضمن التحالف الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة من خلال الإسقاط الجوي على المناطق المتضررة بشمال قطاع غزة.

جاء ذلك تزامنًا مع إقلاع عدد من طائرات النقل العسكري من مطار العريش ضمن الجسر الجوي المصري والإماراتي لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لكميات ضخمة من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة شمال قطاع غزة.

"البحوث الفلكية" يكشف بالبيانات تفاصيل الهزة الأرضية لشمال رشيد

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت اليوم الأحد هزة أرضية على بعد 520 كيلومتر شمال رشيد.

وأكد المعهد أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع اي خسائر في الأرواح و الممتلكات

وتابع: قوة الهزة الأرضية سجلت 4.77 درجة علي مقياس ريختر في تمام الساعة 03:55:58 مساءً بالتوقيت المحلي

طقس أول أسبوع في رمضان.. موجة حارة يعقبها أمطار وبرودة - تفاصيل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، وذلك خلال الفترة من الاثنين 11 مارس حتى الأحد 17 مارس 2024.

قالت الأرصاد، في بيان، إنه من الاثنين 11 مارس حتى الجمعة 15 مارس، يوجد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على الأنحاء كافة.

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قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصى الأثر للانضمام لصفوف القوات المسلحة

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة وكذا الأدلاء (قصاصى الأثر ) لصالح قوات حرس الحدود، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 01/04/2024.

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https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2024/3/10/2550359

توجيه عاجل من محافظ القاهرة بشأن مساجد إقامة صلاة التراويح

شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات خاصة حول المساجد التي ستقام بها صلاة التراويح والطرق المؤدية إليها.

كما وجه بتكثيف عمال النظافة خلال اليوم حول الأسواق ومنافذ البيع لرفع المخلفات أولًا بأول، بالإضافة إلى مراجعة أعمال الإنارة بجميع المحاور والشوارع الرئيسية المؤدية للمساجد.

وأشار اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، إلى أن غرفة عمليات الهيئة تقوم بالعمل بكامل طاقتها لتلقي أي شكاوى على مدار اليوم الكامل والتواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الأخرى الخاصة بالمرافق العامة والأحياء والإسعاف والمطافئ وغيرها وأرقام الاتصال.

بالأرقام.. ننشر الأسعار الجديدة لرسوم خدمات التأمين الصحي

قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي، تعديل الرسوم المقررة بالهيئة مقابل الخدمات المقدمة للمنتفعين، بناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

كما قررت الهيئة ختم التقارير الطبية مقابل 50 جنيهًا لمنتفعي التأمين الصحي، و100 جنيه لغير منتفعي التأمين الصحي.

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600 جنيه لوحات معدنية.. ننشر النص الكامل لتعديلات قانون المرور

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن تعديلات قانون المرور.

وحصل "مصراوي" على النص الكامل لمشروع القانون الذي استهدف زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات.

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