قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصى الأثر للانضمام لصفوف القوات المسلحة

كتب- محمد سامي:

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة وكذا الأدلاء (قصاصى الأثر ) لصالح قوات حرس الحدود، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 01/04/2024.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء محمد صبحى مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة الذي أشار فيه إلى التعليمات والشروط الخاصة بقبول الدفعتين.

وقال بيان رسمي صادر عن القوات المسلحة منذ قليل أن التعليمات الخاصة بالتطوع كالآتى :

الحاصلون على الشهادة الإعدادية العامة وما يعادلها ( الأزهرية / المهنية / الرياضية ) على أن لا تقل النسبة المئوية لمجموع الدرجات عن 60% ، وبالنسبة لقصاصى الأثر من الحاصلين على الشهادة الإعدادية ( درجة النجاح فقط ) - راسبى الإعدادية – الإبتدائية من مواليد ومقيمى محافظتى ( قنا / أسوان ) والمناطق الصحراوية بنطاقهم ، وأن لا يقل السن عن 15 عام ولا يزيد عن 25 عام عند الإلتحاق بالقوات المسلحة فى 20/1/2025 ولا يقل عن 17 عام لقصاصى الأثر ويشترط موافقة ولى الأمر لمن هو أقل من 18 عام ، وأن لا يقل الطول عن 170 سم .

بالإضافة إلى الشروط العامة للتطوع كالآتى : [ أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين ،

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك ، وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج ولن يسمح له بالزواج إلا بعد إنتهاء فترة التدريب بنجاح ، وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً ويجتاز كافة الإختبارات بنجاح ، وألا يكون متخلفاً عن التجنيد أو غير لائق طبى للخدمة العسكرية أو سبق رفته من الخدمة العسكرية أو أى منشأة تعليمية عسكرية ، وإستيفاء البيانات المطلوبة ( على موقع إدارة التجنيد والتعبئة ) ] .

أسلوب التقديم:

يقوم الشاب بتسجيل بياناته على موقع إدارة التجنيد والتعبئة على العنوان التالى :(https://tagcand.mod.gov.eg) إعتباراً من 11/03/2024 وحتى 03/05/2024 وطباعة نموذج طلب الإلتحاق والمحدد به التوقيت المقرر لسحب الملف من أماكن صرف الملفات بمناطق التجنيد والتعبئة وأقسام التجنيد بالمحافظات إعتباراً من 30/03/2024 وحتى 05/05/2024 ، ويتم صرف ملفات قصاصى الأثر من مكتب مخابرات وأمن حرس الحدود بأسوان ، وإستكمال البيانات بالملف وإستيفاء المستندات المطلوبة والتقدم بها إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها إعتباراً من 01/04/2024 حتى 08/05/2024 ، وبعد قبول الملف مستكملاً ومراجعة الشروط يتم تحديد توقيتات الإختبارات لكل شاب وتتوالى نتائج الإختبارات تباعاً وتوقيت الإختبار التالى بواسطة رسائل SMS على رقم التليفون المسجل بطلب الإلتحاق .

المستندات المطلوبة عند التقدم :

صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية معتمدة ومختومة وأصل بيان نجاح بالدرجات معتمد ومختوم على أن يتم تسليم أصل المؤهل ( الإستمارة أو الشهادة ) عند الالتحاق ، وشهادة الميلاد موضحاً بها الرقم الثلاثى لمن أتم سن 15 سنة ، صحيفة الحالة الجنائية للشاب لم يمضى على إستخراجها أكثر من ثلاثة شهور وصورة منها، عدد (2) صورة من بطاقة الرقم القومى للشاب فى حالة بلوغه سن 15 سنة ( سارية )، عدد (2) صورة بطاقة الرقم القومى للوالد أو ولى الأمر والوالدة ( سارية ) ، عدد (8) صورة فوتوغرافية حديثة مقاس 4 * 6 سم ألوان، وصورة من الموقف التجنيدى لمن حل عليه الدور للتجنيد، وأصل إثبات قيد معتمد ومختوم للطلبة المقيدين ( بالمدارس / المعاهد/ الكليات ) ، وصورة طبق الأصل من المؤهل الدراسى معتمدة ومختومة فى حالة حصول الشاب

على مؤهل أعلى من الشهادة الإعدادية.

إرشادات هامة لشبان التطوع:

التأكيد على التوقيتات والأماكن المحددة للإختبارات ، التأكد من صحة المستندات والبيانات التى يتقدم بها الشاب حتى لا يقع تحت طائلة القانون ، الإبلاغ الفورى عن الأشخاص الذين يوهمون الشبان بقدرتهم على مساعدتهم للإلتحاق بالقوات المسلحة ويبتزوهم مادياً والحذر من التعامل معهم ، التأكيد على قيام الشاب بالتقدم إلى منطقة التجنيد التابع لها ( المركز / قسم الشرطة ) الذى إستخرجت منه بطاقة الرقم القومى أول مرة.