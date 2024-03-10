رئيس الوزراء يتفقد المنطقة السكنية بالزيتونة بمدينة سانت كاترين

كتب- محمد سامي:

بعد تفقده أعمال تطوير وتوسعة مطار مدينة "سانت كاترين"، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة لمتابعة تنفيذ مشروع الحي السكني بالزيتونة ضمن تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام.

رافقه الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتورة إيناس سمير، نائبة المحافظ، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي إحدى البنايات بالحي السكني بالزيتونة، حيث اطلع على تأثيث إحدى الوحدات الجاهزة، مُشيدًا بمستوى التصميم الذى يتوافق مع البيئة المحيطة وكذا التشطيب.

وفي غضون ذلك، شرح الدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان، مخطط تنفيذ تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة "سانت كاترين"، مشيرًا إلى أن الوزارة أعدت مُخططًا مُتكاملًا للمشروع يستهدف إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المُقدس لتكون مقصدًا للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية والبيئية على مستوى العالم، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار وتنمية المدينة ومحيطها مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصري والتراثي للطبيعة البكر وتوفير أماكن لتسكين العاملين بمشروعات مدينة سانت كاترين.

وأضاف: تتولى الوزارة تنفيذ المشروع من خلال الجهاز المركزي للتعمير، وبتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 10 مليارات جنيه.

وتابع الوزير أن الأسس التخطيطية والتصميمية العامة للمشروع تهدف إلى الحفاظ على الصورة الطبيعية والروحانية للمكان بشكلها الطبيعي البكر، والحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي باستعمال نباتات من نفس البيئة مثل أشجار الزيتون واستخدام نباتات ملائمة للبيئة المحلية في كل أعمال تنسيق الموقع والحفاظ على الرؤية البانورامية للطبيعة التي تتميز بها سانت كاترين.

وأضاف: استهدفت الأسس التخطيطية والتصميمية العامة للمشروع كذلك أن تكون المدينة خضراء، وعليه تم إصدار قرار بتحويل جميع مركبات النقل العام إلى مركبات كهربائية وعمل 3 محطات للشحن الكهربائي وتنفيذ أكثر من 11 كم مسارات للمشاة والدراجات.

وقال اللواء محمود نصّار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، إن مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام يشمل إنشاء المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة من خلال إضافة وحدات سكنية وخدمية لاستيعاب الكثافة السكانية المتوقعة للمدينة بعد التنمية، وهي 21 مجمعًا سكنيًا بإجمالى 546 وحدة سكنية، بجودة تشطيب فوق المتوسط وفاخر بمساحات تتراوح بين 100م2 و230م2، مضيفا أن مشروع تطوير المنطقة السكنية بحي الزيتونة يشمل إقامة خدمات متكاملة تتمثل في: مدرسة، ومسجد، وكنيسة ومحلات تجارية.