رئيس هيئة قضايا الدولة يشيد بدور "الأوقاف" في نشر الفكر الوسطي المستنير

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأحد، المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، بمقر الهيئة.

وهنأ وزير الأوقاف رئيس هيئة قضايا الدولة وأعضاء المجلس بحلول شهر رمضان المبارك، مشيدًا بدور الهيئة في الدفاع عن كل ما يخص مال الوقف وقضايا الأوقاف.

من جانبه أشاد المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، بدور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وجهودها في إعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وعنايتها بمال الوقف.

حضر اللقاء، المستشار محمد حسن محمد الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد العال جرنة رئيس التفتيش القضائي، والمستشار أحمد سعد رئيس قسم المنازعات الخارجية، والمستشار وليد العناني الأمين العام المساعد للعلاقات العامة والمراسم والتحول الرقمي، والمستشار كرم جميل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس القسم القضائي بوزارة الأوقاف، والدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، والمستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة، المتحدث الرسمي.