"جمعية أمراض الذكورة" تُطلق حملة "جاهز تقرب لحلمك" لدعم المتأخرين في الإنجاب

كتب- أحمد جمعة:

أطلقت الجمعية المصرية لأمراض الذكورة والتناسل والعقم، بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحي المسالك البولية، حملة "جاهز تقرب لحلمك"، تحت رعاية إحدى شركات الأدوية، لدعم الصحة الإنجابية لدى الرجال ومساعدة بعض الأسر على تخطي حالات تأخر الإنجاب.

جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر الـ32 للجمعية المصرية لأمراض الذكورة، المُنعقد في القاهرة بمشاركة نخبة من الأطباء المصريين والأجانب المتخصصين بمجال علاج تأخر الإنجاب.

وقال الدكتور ياسر الخياط، أستاذ طب وجراحة الذكورة والعقم في كلية طب القصر العيني ونائب رئيس الجمعية المصرية لأمراض الذكورة، إن حملة «جاهز تقرب لحلمك»، تستهدف مساعدة الأسر على إنجاب الطفل الأول لهم حال تأخر الإنجاب، موضحًا أن هذا الأمر بمثابة حلم للكثيرين، ستعمل الحملة على مساعداتهم لتحقيقه.

وأضاف الخياط، في تصريحات صحفية له على هامش فعاليات المؤتمر الـ32 للجمعية المصرية لأمراض الذكورة، أن حملة «جاهز تقرب لحلمك»، تتضمن التوعية بأسباب ضعف الصحة الإنجابية، والمؤثرات السلبية عليها، مثل التدخين والسمنة، والحياة المتوترة، والتعرض لبعض أنواع الأدوية، وهي موضوعات سلوكية من الممكن حلها حال لعبها دور في تأخر الإنجاب.

وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لأمراض الذكورة، أنه سيتم تقديم تسهيلات للتشخيص و العلاج لحالات تأخر الإنجاب في ضوء الحملة، مشيرًا لوجود أمراض ومشكلات أخرى قد تؤدي لتأخر الإنجاب بالإضافة للجوانب السلوكية، مثل وجود خلل في الهرمونات، أو كدمات في الأعضاء التناسلية، أو مشكلة الخصية المعلقة.

وأشاد بتوافر العلاجات الحديثة والرائدة لدعم الصحة الإنجابية لدى كلاً من الرجال والسيدات، مؤكدًا أنها أثبتت كفاءة ليس على الصعيد المحلي فقط، بل أثبتت نفسها وعليها إقبال كثيف خارج مصر، مثل دول الخليج العربي أيضًا.

ولفت الخياط، إلى أن مؤتمر الجمعية هذا العام يتضمن أيضًا العمل على وضع الدلائل الاسترشادية لأمراض الذكورة والأمراض التناسلية، لتكون ضوابط حاكمة لكل تخصص، فضلاً عن مناقشة كل ما هو جديد، ونقل الخبرات الحديثة لشباب الأطباء.

وأكد الدكتور طارق حسين، أستاذ ورئيس قسم الجلدية والذكورة بكلية الطب بجامعة الإسكندرية وأمين صندوق الجمعية المصرية لأمراض الذكورة، أن حملة «جاهز تقرب لحلمك» تهدف لدعم مرضى تأخر الإنجاب، من خلال تحسين الصحة العامة عبر الرياضة، والأكل السليم، والراحة، والغذاء المتوازن.

وأوضح أن تحسين السلوك والتوعية، يتزامن مع وجود أدوية مصرية لرعاية مرضى الخصوبة لمحاولة تحسين الحيوانات المنوية، والقدرة على الإنجاب، ومن ضمنها أدوية مضادات الأكسدة.

وأكد أمين صندوق الجمعية المصرية لأمراض الذكورة، دعم الجمعية للشركات المصرية التي تنتج أدوية ومستحضرات على قدر عالي من الكفاءة والجودة مثل شركة إيفا فارما، والتي توفر أدوية ومضادات أكسدة تحسن إنتاج الحيوانات المنوية عند الرجل، وتحسن التبويض لدى السيدات، كما لها نتائج إيجابية في وسائل الإخصاب المساعد مثل الحقن المجهري، وهي أدوية تستطيع المنافسة في الأسواق العالمية.