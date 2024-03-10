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بالأرقام.. ننشر الأسعار الجديدة لرسوم خدمات التأمين الصحي

01:38 م الأحد 10 مارس 2024

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كتب- أحمد جمعة:

قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي، تعديل الرسوم المقررة بالهيئة مقابل الخدمات المقدمة للمنتفعين، بناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

كما قررت الهيئة ختم التقارير الطبية مقابل 50 جنيهًا لمنتفعي التأمين الصحي، و100 جنيه لغير منتفعي التأمين الصحي.

وحددت الهيئة الرسوم وفقًا لجدول تضمن رسوم الكشف بالعيادة بـ 5 جنيهات، ورسوم الأبحاث الطبية (الأشعة والتحاليل) للطلبة والمواليد نظير 10 بالمئة من قيمة الخدمة بحد أقصى 100 جنيه، وفقا لخطاب حصل عليه مصراوي.

كما حددت رسوم الاحتفاظ بفيلم الأشعة المقطعية مقابل 20 جنيها للفيلم الواحد، والزيارة المنزلية مقابل 100 جنيه، ورسوم الإقامة بالمستشفى 20 جنيها في اليوم بحد أقصى 10 أيام.

كما حددت الهيئة رسوم استخراج الكارنيه للطلبة والمواليد 10 جنيهات، وبدل فاقد أو تالف 25 جنيها، ورسوم خطاب عدم الانتفاع بالتأمين الصحي 20 جنيهًا.

ووجهت الهيئة مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بتنفيذ القرار والبدء في تحصيل رسوم الخدمات بالتسعيرة الجديدة.

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خدمات التأمين الصحي التقارير الطبية الأبحاث الطبية

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