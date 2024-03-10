"الأرصاد" تحذّر من طقس أول أيام رمضان.. ونصيحة مهمة للمواطنين -تفاصيل

كتب- محمد الميموني:

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم دافئ على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، حيث تكون الأجواء مشمسة خلال ساعات النهار، وشديدة البرودة عند دخول ساعات الليل المتأخرة وحتى الصباح الباكر.

وأضافت غانم خلال حديثها إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، أن فرص الأمطار تكون خفيفة على السواحل الشمالية للبلاد والمناطق القريبة من المسطحات المائية، مع وجود نسبة رياح شديدة على بعض المناطق .

وحذَّرت غانم من شبورة كثيفة غدًا الإثنين (أول أيام شهر رمضان فلكيًّا) تكون على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

ونصحت غانم بارتداء الملابس الشتوية عند المغادرة من المنزل أثناء ساعات الليل المتأخرة وحتى الصباح الباكر.