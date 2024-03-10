رئيس الوزراء يوجه باستكمال مشروع تطوير وتوسعة مطار سانت كاترين

كتب- محمد سامي:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، باستكمال مشروع تطوير وتوسعة مطار سانت كاترين ؛ بما يسهم في الحفاظ على مكانة المدينة على المستوى العالمي ، باعتبار المطار هو بوابة دخول الزائرين للمقصد السياحي التراثي بالمدينة، مشيدا في الوقت ذاته بمستوى التنفيذ.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء مشروع تطوير وتوسعة مطار سانت كاترين برفقة عدد من الوزراء ومحافظ جنوب سيناء خالد فوده وعدد من مسئولي الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.

وأكد مدبولي اهتمام الدولة بهذه البقعة الفريدة في العالم التي تجلى فيها المولى سبحانه وتعالى، ولذا تأتي مشروعات التطوير التي يتم الانتهاء منها حاليا لتضيف للمدينة قيمة جديدة بجانب ما تتمتع به من مقومات غير مسبوقة، ومزارات دينية وروحانية.

وحرص رئيس الوزراء على إجراء حوار مع العاملين في المشروع ، حيث أكدوا على مواصلة العمل خلال شهر رمضان المبارك للحفاظ على معدلات التنفيذ ، وهو ما أثنى عليه الدكتور مصطفى مدبولي موجها الشكر لهم على جهودهم، واستجاب لطلبهم بالتقاط صورة معهم.