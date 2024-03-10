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600 جنيه لوحات معدنية.. ننشر النص الكامل لتعديلات قانون المرور

10:49 ص الأحد 10 مارس 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن تعديلات قانون المرور.

وحصل "مصراوي" على النص الكامل لمشروع القانون الذي استهدف زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات؛

لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة بزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات؛ بما لا يجاوز مبلغ ٦٠٠ جنيه بدلًا من مبلغ (١١٥ جنيهًا)، مع إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء

بنسبة لا تجاوز (۱۰% سنويًّا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا المقابل).

ويأتي التعديل نظرًا لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب

الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة، والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

مجلس النواب تعديلات قانون المرور المستشار حنفي جبالي لجنة الدفاع والأمن القومي قانون المرور

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