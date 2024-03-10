البلد مش جايبة دولار عشان الشوبينج.. عمرو أديب يعلق على مطالب فتح الكريدت كارت

كتبت -داليا الظنينى:

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الحديث عن انتهاء الأزمة الاقتصادية أمر سابق لأوانه، مؤكدا أن هناك تحديات لا بد من تخطيها، معلقا: "كل يوم في حدوتة".

وأضاف خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: "هناك مطالبات بفتح حدود الكريدت كارد، والحقيقة إن البلد دي عايزة تاكل مش جايبة دولار عشان إنت تعمل شوبينج"، قائلا : "الأول كنت قالب الدنيا عشان الدولار بـ 31 جنيه، دلوقتي بـ 50 جنيه".

وأوضح أن البلد تمر بضائقة وبدأت تتنفس، معقبا: "اللي معاه دولارات يسافر وينبسط بعيد عنا، أسوأ شيء يكون عندك فرصة وتضيعها"، ومصر الآن أمامها فرصة للتقدم للأمام مرة أخرى.

وأكد أن هناك إقبال على تحويل الدولار داخل البنوك، والمصريين في الخارج أرسلوا أموالهم لتحويلها في البنوك، معقبا: "الفرصة كويسة أوعى تضيعها، احنا كان لينا زملاء في البنوك بيقولوا بقالنا فترة مشفناش دولار، ولكن الوضع اتغير واختلف الآن"، ومصر أمامها فرصة للتحسن".