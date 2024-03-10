نشرة منتصف الليل| رسائل السيسي خلال الندوة التثقيفية.. ورسالة مهمة لأهالي الهرم وفيصل

كتب- محمد شاكر

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي:

حادثة فتاة الشروق.. ننشر أبرز توصيات "اتصالات النواب" لشركات النقل الذكي

وجهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي عدد من التوصيات المهمة لشركات النقل الذكي العاملة في مصر، وأبرزها "أوبر وكريم" لتحقيق سبل الأمان، لا سيما بعد حادثة فتاة الشروق حبيبة الشماع.

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شبورة وفرص أمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل و توقعات طقس غدًا الأحد، حيث من المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحاَ على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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وزير البترول يعتمد الزيادات الجديدة في العلاوة الخاصة.. ومزايا جديدة للعاملين

كشفت مصادر خاصة لمصراوي، بقطاع البترول والثروة المعدنية، عن اعتماد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تطبيق الزيادات الجديدة على رواتب العاملين بالقطاع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإعتماد تطبيق الزيادة الجديدة "العلاوة الخاصة" بدون حد أقصى للقوابض والهيئة وشركات القطاع العام بنسبة تبلغ ١٢٪ على راتب شهر مارس الحالي.

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"هتسمعوا أصوات مرتفعة".. محافظة الجيزة توجه رسالة مهمة لأهالي الهرم وفيصل وتكشف السبب

وجهت محافظة الجيزة، رسالة للمواطنين، بشأن سماع أصوات مرتفعة في تمام الساعة الواحدة صباحًا يوم الأحد، وذلك لتفريغ ضغط الهواء من ماكينة حفر تابعة لمشروع مترو الأنفاق في منطقة مشعل.

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الأمور الاقتصادية بدأت تتحسن ورفضنا التهجير.. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، بحضور عدد من أهالي الشهداء والمصابين ولفيف من ضباط الجيش والشرطة.

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