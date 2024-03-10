إعلان

BBC

عمرو أديب عن تحرير سعر الصرف: من المبكر أن نطلق عليه تعويم

12:25 ص الأحد 10 مارس 2024

عمرو أديب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- داليا الظنيني:
عقب الإعلامي عمرو أديب، على تداعيات تحرير سعر الصرف، معقبا، أنه من المبكر أن نطلق على ما حدث تعويم.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن الدولة تعمل على الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانىء وفقا للأولويات، قائلا: "مش وقته ندخل شكولاتة مستوردة.. هيجرى إيه لو استنينا شوية، لحد دلوقتي بتجيبوا موز مستورد ليه".

وتابع،: "اللي عايز ياكل موز مستورد يروح ياكله بره، الموز ده هيفدني في إيه عندنا أولويات، إزاي لحد دلوقتي بندخل الحاجات دي، التهريب ده سايبينه ليه، اللي بيقبض هو اللي بيهرب، الدولة مبتقبض".

وأكمل أديب، "كونوا جادين، أنتم عايزين نعدي ولا نهدي، لو عايزين نهدي أقسم بالله هنرجع لنفس النقطة اللي بدأنا منها، عايزين شوية عقل.

اقرأ أيضا :
وزير البترول يعتمد الزيادات الجديدة في العلاوة الخاصة.. ومزايا جديدة للعاملين

سعر الصرف الدولار تعويم الجنيه عمرو أديب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

رمضان 2024.. 25 صورة للنجوم في مقلب "رامز جاب من الأخر"
بنك مصر: تحويلات المصريين بالخارج عادت للبنوك بشكل مميز
"هتسمعوا أصوات مرتفعة".. محافظة الجيزة توجه رسالة مهمة لأهالي الهرم وفيصل وتكشف السبب
رمضان الثلاثاء.. خبير فلكي يثير الجدل حول الرؤية الشرعية لشهر رمضان بالكويت