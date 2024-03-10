عمرو أديب عن تحرير سعر الصرف: من المبكر أن نطلق عليه تعويم

كتبت- داليا الظنيني:

عقب الإعلامي عمرو أديب، على تداعيات تحرير سعر الصرف، معقبا، أنه من المبكر أن نطلق على ما حدث تعويم.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن الدولة تعمل على الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانىء وفقا للأولويات، قائلا: "مش وقته ندخل شكولاتة مستوردة.. هيجرى إيه لو استنينا شوية، لحد دلوقتي بتجيبوا موز مستورد ليه".

وتابع،: "اللي عايز ياكل موز مستورد يروح ياكله بره، الموز ده هيفدني في إيه عندنا أولويات، إزاي لحد دلوقتي بندخل الحاجات دي، التهريب ده سايبينه ليه، اللي بيقبض هو اللي بيهرب، الدولة مبتقبض".

وأكمل أديب، "كونوا جادين، أنتم عايزين نعدي ولا نهدي، لو عايزين نهدي أقسم بالله هنرجع لنفس النقطة اللي بدأنا منها، عايزين شوية عقل.

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