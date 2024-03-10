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BBC

برلماني: السيسي وجه رسائل مهمة في يوم الشهيد

05:32 ص الأحد 10 مارس 2024

النائب عبدالله لاشين

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كتب- نشأت علي:
قال النائب عبدالله لاشين ، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في احتفالية يوم الشهيد، تضمنت العديد من الرسائل المهمة، وكشفت حجم التحديات التى واجهتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وأكد لاشين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه رسالة مهمة بحرصه على المشاركة سنويا فى الاحتفال بيوم الشهيد، وتكريم أسر الشهداء تأكيد على أن مصر لم ولن تنسى شهداء الوطن، والتضحيات التى قدمها أبطال مصر البواسل من أجل رفعة الوطن، والحفاظ على استقرار مصر وأمنها القومى.

وتوجه بخالص التهانى للرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ولأسر الشهداء، وللشعب المصرى العظيم بمناسبة الاحتفال بذكرى " يوم الشهيد" الذى يوافق 9 مارس من كل عام.

كما وجه تحية لكل شهداءنا الأبطال في يوم الشهيد،مؤكدل أن ذلك اليوم الذي تستلهم فيه الأجيال الجديدة روح الفداء من قصص وبطولات الشهداء التى سطرها التاريخ بحروف من نور.

الندوة التثقيفية يوم الشهيد عبدالله لاشين

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