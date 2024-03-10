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BBC

لم تكن بكائية وإنما احتفالية.. مسئول بالثقافة يعلق على يوم الشهيد

12:06 ص الأحد 10 مارس 2024

الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في يوم الشهيد

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كتبت -داليا الظنينى:
علق محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة، على احتفالية يوم الشهيد، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، أن احتفالية مصر بذكرى يوم الشهيد، اليوم، لم تكن بكائية وكانت احتفالية وليست رثاء وكنا نحتفل بهذا الشهيد لسبب الحفاظ على الأرض والبطولة.

وأوضح أن رسالة اليوم بالغة التأثير على الداخل والخارج وعلى الآخر أن يخشى من مواجهة المصريين وحينما تحدث الرئيس السيسي اليوم وتوعد أن مصر ستبقى على حدودها وقسم الرئيس كان في محله والدليل أمهات المصريين كن يقدمن مع أبنائهن بالزغاريد وكل فداء وحب".

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يوم الشهيد محمد نبيل ذكرى يوم الشهيد

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